Sanna Veerman verrast met plek in Wall of Fame

Op het laatste WK turnen in Liverpool is de 20-jarige Sanna Veerman als beste van het Nederlandse team in de brugfinale geëindigd op een vijfde plek met een prachtige score van 14,166 punten.

Door: Klaas Smit

Het bestuur van gymnastiekvereniging Sint Mauritius heeft daarop besloten Sanna op te nemen in “The Wall of Fame”, een plek in de nieuwe hal waar naast Sannaook nog foto’s worden opgehangen van Carla Braan, (deelneemster aan de Olympische Spelen 1976), Theo Bos, (meervoudig Nederlands Kampioen), Gerda Zwarthoed, (Nederlands Kampioen en deelnemer WK 1977), Remy Veerman, (deelnemer aan de WK 1991).

Sanna was duidelijk verrast en bijzonder vereerd dat zij een plaats krijgt in dit rijtje met grote namen. Voorzitter Lisa van Baarsen sprak onze wereldtopper lovend toe en uit handen van enkele jeugdturnsters werden er cadeaus overhandigd. Bestuurslid Joop Veerman (Poessie) gaf Sanne na de onthulling een kopie van de foto, die zij thuis een mooi plekje kan geven.