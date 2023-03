Algemeen

SCHAAKNIEUWS: Gevoelige nederlaag Volendam in KNSB Zaterdag beleefde het KNSB team van Volendam een spannende middag in Zaandam.



Volendam staat treurig op de laatste plaats in de KNSB klasse 4D, maar is nog niet helemaal tot degradatie gedoemd. Het speelde tegen het tweede team van ZSC-HWP combinatie. Een samenvoeging van de clubs ZSC-Saende en Het Witte Paarde uit Zaandijk.



Het Witte Paard was te klein geworden voor een zelfstandig bestaan na een roemrijk verleden waarin het zelfs in 1981 promoveerde tot de nationale meesterklasse met zelf opgeleide spelers als Manuel Bosboom, Mark en Hans Klarenbeek, Chris de Saegher en Kees Dekker. ZSC Saende, dat over 2 jaar precies 100 jaar bestaat, zal waarschijnlijk kort daarna met HWP fuseren. |Doorsturen

