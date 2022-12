Schaatsen in het Boelenspark

Het Boelenspark is inmiddels weer omgedoopt tot een grote vijver. In de hoop op een succesvol schaatsseizoen ,,We hebben er al even van mogen proeven, maar we hopen op meer schaatspret dit seizoen. Zoals altijd blijven we afhankelijk van wat het weer ons biedt”, zegt Johan Koning, bestuurslid van IJsclub Volendam voorzichtig.

Door: Chris Bond

Het was het afgelopen jaar net wel of net niet, maar wellicht biedt 2023 ons weer een mooi schaatsseizoen. Vorige week hebben we de eerste serieuze schaatssessie in ieder geval al mogen beleven. Johan blikt terug: ,,Toen het beloofde te gaan vriezen hebben we het Boelenspark direct met water gevuld. Toch is het relatief lang onzeker geweest of de temperaturen genoeg zouden dalen om geschikt ijs te realiseren.”

Jaarlijks wordt in december het Boelenspark met water gevuld door de ijsclub, in overleg met de gemeente. ,,Vroeger konden we in oktober-november al vullen, maar de vorst heeft zich verplaatst”, vertelt Johan nostalgisch. ,,De klimaatverandering hebben gevolgen voor onze ijsclub. Hoe we vroeger nog met een shovel op het ijs stonden, is het nu elke winter hopen op veilig ijs.” Elke winter hoopt de ijsclub een schaatsles voor de jeugd waar te kunnen maken op het dorp. ,,Het mooiste zou zijn als we een schaatsles in het park kunnen houden. Dan komen ook altijd alle opa’s en oma’s kijken, dat is prachtig”, vervolgt Johan. In zijn ruim 45 jaren betrokkenheid bij de organisatie heeft de Volendammer hierin wel een hoop verandering gezien. ,,Vroeger waren we regelmatig drie weken lang geopend en druk in de weer op de ijsbaan in het park, dat zijn echter vervlogen tijden.”

"Onze contributie is de laagste van Nederland"

De afgelopen periode zijn de vrijwilligers van de ijsclub weer langs de deuren geweest om geld op te halen bij de leden. ,,Onze contributie is de laagste van Nederland”, zegt Johan. ,,Wel hebben we zo’n tachtig vrijwilligers die alles draaiende weten te houden. We gaan aan het einde van het jaar daarom altijd langs de deuren voor een bijdrage.” In de economische achteruitgang hebben mensen minder te besteden en de gascrisis heeft veel impact heeft op de ijsbanen. Daarom zijn de sponsors van de IJsclub nu waardevoller dan ooit. ,,Onze sponsoren dragen de IJsclub stuk voor stuk een warm hart toe, hun steun maakt de schaatsclub nog steeds mogelijk. Zo kunnen we blijven bestaan voor alle schaatsende jeugd”, sluit Johan dankbaar af.