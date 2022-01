Schapen trekken richting de zon

Het mistige weer van de afgelopen week heeft de Nivo-redactie een hoop mooie foto’s opgeleverd. Op een aantal van deze plaatjes zien we schapen langs de dijk van Katwoude. Massaal lopen de wollige beesten richting de zon.

Op de achtergrond zien we de ochtendzon schitteren. Hij schijnt zo fel dat kleur moeilijk waarneembaar is op de foto’s. Het is een rustgevend schouwspel. De huidige periode brengt het mooiste in Nederland naar boven.

Heeft u ook een mooie foto in de gemeente geschoten? Deel hem dan met de Nivo via: redactie@nieuw-volendam.nl.