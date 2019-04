Schenking aan het Huis aan het Water

Maandagmorgen bracht Marja de Wit-van den Haak een bezoek aan het Huis aan het Water aan de Hoogedijk in Katwoude. Aan Karin Hoogeveen, coördinatrice van het Huis aan het Water, werd een schenking gedaan van 1.410 euro.

Op 19 maart is Ton de Wit, de echtgenoot van Marja, overleden. Op de rouwcirculaire stond vermeld: “In plaats van bloemen zou Ton een gift aan het Huis aan het Water op prijs stellen”. Tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 23 maart konden de bijdragen in een collectebus gedaan worden. Het mooie bedrag van 1.410 euro leverde dit op, en naar de wens van Ton de Wit kon zo deze schenking worden gedaan. Dit in de hoop dat meer mensen dit gaan doen.