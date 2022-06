Schijn bedriegt

Voor sommigen lijkt het dak van de nieuwe ETB Sombroek Sportcampus vanaf een afstandje misschien wat uitgedroogd.

Van dichtbij ziet men juist een mooi schouwspel van in bloei staande planten.

Het sedum dak -ook wel groendak genoemd- speelt hier een belangrijke rol in. Een sedumdak is een dak dat begroeid is met sedum.

Dit zijn vetplantjes en soms ook mos. Er zijn zelfs bijna 250 verschillende soorten planten van sedum. Deze plantjes nemen vocht op in hun bladeren. De plantjes zijn heel sterk en kunnen weken lang tegen warmte en droogte.