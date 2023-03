Algemeen

Schokkende documenten Waterlands Archief Purmerend In het Waterlands Archief te Purmerend bevinden zich documenten die de directe betrokkenheid van burgemeester Van Baar bij de Jodenvervolging in Edam aantonen. De komende weken zal een aantal van deze documenten hier worden getoond, en kort toegelicht. In Edam woonde aan het begin van de Duitse bezetting in 1940 een groep Nederlandse en Duitse (gevluchte) Joden. Burgemeester Van Baar zorgde ervoor dat het Duitse vervolgingsapparaat in deze gemeente zonder enige obstructie zijn omineuze werk kon doen. Vanaf juli 1940 gaf Van Baar uitvoering aan alle anti-Joodse verordeningen in de gemeente. 0658 Gemeente Edam, (1918) 1930 - 1945 (1956) 185 Registratie en beperkende maatregelen t.a.v. joden alsmede een vergoeding voor de gemeente in de kosten van ontrui- ming van de door Joodse bewoners achtergelaten woningen, 1931-1943 In oktober 1943 wil de Duitse bezettingsmacht, in de persoon van de Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie, een opgave van de kosten die door de gemeenten zijn gemaakt bij het op transport stellen van Joden.

De kosten die door de gemeenten zijn gemaakt worden in drie categorieën onderverdeeld: 1) de zuivere transportkosten van afgevoerde Joden;

2) de kosten van bewaring, opslag en bewaking van door Joden achtergelaten inventarissen; 3) de kosten van ontruiming van door Joden bij hun afvoering achtergelaten woningen. Ook in de gemeente Edam zijn onkosten gemaakt ‘terzake van het op transport stellen van Joden’. Het gaat in Edam om de derde categorie, de ontruiming van door Joden achtergelaten woningen. Een bedrag van f 20, 69 wordt in rekening gebracht, over te maken naar de gemeenteontvanger. Burgemeester Van Baar van de gemeente Edam, ‘waarnemend de taak van burgemeester en wethouders’ voorziet de brief van zijn paraaf. Medeondertekenaar is de secretaris. |Doorsturen

