‘Schokker Verhalenmarkt’ trekt veel belangstellenden

In de afgelopen periode zijn er meerdere verhalen in de Nivo gepubliceerd over Schokland en de Schokker families. Historicus en schrijfster Eva Vriend - die we kennen we van het boek ‘Eens ging de zee hier te keer’ - wil nu een boek gaan schrijven over Schokland.

De auteur wil zich richten op de bewoners die indertijd (1859) op last van de regering hun eiland moesten verlaten. Eva wilde graag de verhalen horen over de komst van de Schokkers in Volendam: hoe werden ze ontvangen? Hoe verliep de inburgerring? En hebben ze ook invloed gehad op het leven in Volendam?

Aan de oproep om op zaterdag 5 november naar het museum te komen werd massaal gehoor gegeven. Eva heeft zaterdag vele gesprekken gevoerd. Volgens planning zal haar boek in 2024 worden gepubliceerd. De expositie over Schokland is nog tot en met 13 november te zien in het Volendams Museum.