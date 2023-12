Scholen en voetbalclubs pakken schelden met kanker aan

Naar aanleiding van het recente verhaal van de broertjes Jaimy en Steven Duin, met betrekking tot kanker en het schelden met dat woord, hebben diverse organen de handschoen opgepakt. Zowel De Triade als het Don Bosco College besteden aandacht aan het onderwerp, zoals het ook op diverse basisscholen als thema is besproken. ,,Er zijn héél veel reacties op het verhaal gekomen. Ook veel ouders die het hebben gelezen, hebben het nadien met hun kinderen besproken. En de jongens hebben er op hun school, De Blokwhere, over verteld”, zegt Anneliese, de moeder van de jongens. Door: Eddy Veerman

Steven Duin werd op vierjarige leeftijd geconfronteerd met kanker.

Haar zoon Steven werd op vierjarige leeftijd geconfronteerd met kanker (tumor in de hersenen) en hij hoort dat woord veelvuldig terug op het voetbalveld. Broer Jaimy werd onlangs als jeugdspeler van de FC Volendam-opleiding uitgescholden met het woord. De speler waarom het ging heeft naderhand zijn excuses aangeboden. Anneliese: ,,Die speler heeft na het lezen van het verhaal nog eens gesproken met Jaimy, gezegd dat hij het écht niet zo heeft bedoeld en hij heeft aangegeven dat hij in de toekomst kinderen in zijn omgeving zal aanspreken, als hij iemand er mee hoort schelden. Dat is wel heel bijzonder.”

Ruben Jongkind, directeur Opleidingen bij FC Volendam, was al bekend met het voorval: ,,Ik vind het vreselijk dat kinderen en volwassenen deze ziekte gebruiken als scheldwoord. In mijn omgeving heb ik ook met kanker te maken gehad. Op dit onderwerp is er bij FC Volendam een zero tolerance-beleid. Dat betekent dat jeugdspelers bij gebruik van het k*woord als consequentie worden geschorst en oudere spelers moeten naar het Ronald McDonald Huis. Zodat ze met eigen ogen zien en voelen waarmee ze aan het schelden zijn. De jongere jeugdspelers moeten een verslag schrijven over de ziekte, wat het inhoudt voor patiënten en wat het betekent voor hun omgeving.”

,,We hebben rondom de situatie van Jaimy gesprekken gehad met de spelers en ouders en het thema expliciet aanhangig gemaakt. Voor veel kinderen is het straattaal of om stoer te doen, maar ze hebben geen besef van wat ze zeggen. De club pakt dit gedrag wel aan.” In het vorige verhaal gaf RKAV Volendam-voorzitter Vincent Gruwèl ook al aan dat omtrent dit onderwerp en gedrag komende zomer nieuwe richtlijnen komen, voor zowel kinderen als ouders op en langs het veld.