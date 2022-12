School moet spil van de wijk worden

Vorige week stelde de raad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor schoolgebouwen vast. Dit blikt inhoudelijk vooruit op de aanstaande vier jaar en geeft een ‘doorkijkje’ voor de twaalf jaren daarna. Er staan onder andere prognoses in over leerlingenaantallen en een planning voor onderhoud- of vernieuwingswerkzaamheden. Duidelijk werd eveneens dat het college toekomstplannen voor De Trimaran en De Piramide eerst zal voorleggen aan de raad.

Door: Laurens Tol

Wethouder Vincent Tuijp (CDA) lichtte tijdens het raadsplein de ontstaansgeschiedenis van het IHP nog eens toe. Tuijp: ,,Het is een heel lang traject geweest om ertoe te komen. Ook voor de schoolbesturen was dit wennen, want we hadden hiervoor een heel andere systematiek. Vanaf 2024 wordt dit een verplicht nummer en dat is om te voorkomen dat je soms wordt geconfronteerd met voldongen feiten. Dan moet je als gemeente over de brug komen, terwijl je daar geen rekening mee gehouden hebt in je begroting.”

,,Het IHP zorgt ervoor dat je ruim van tevoren - samen met de schoolbesturen - hebt afgesproken: wat komt er op ons af, waar moeten we iets van vinden en wat moeten we aan financiële middelen opnemen in onze begroting?

"Bij basisscholen sluiten, verbouwen, verhuizen, daar komt altijd veel emotie bij kijken"

Dat zijn harde plannen in de komende vier jaar. In de zin van: wat is er ongeveer financieel nodig? En een doorkijkje voor de twaalf jaar die daarna komen. Een beter tijdskader dan dit kun je niet krijgen.”

Tuijp merkte op dat er veel emoties spelen rondom de toekomst van schoolgebouwen. Veel vragen van raadsleden kwamen daaruit voort, constateerde hij. ,,We hebben allemaal op een basisschool gezeten, ook op een voortgezet onderwijsschool. Daarnaast hebben we kinderen op scholen zitten. Een groot deel van je leven vertoef je daar en je bouwt er een netwerk op. Daar is onlosmakelijk mee verbonden dat je daar een bepaald gevoel bij hebt. Dus bij basisscholen sluiten, verbouwen, verhuizen, daar komt altijd veel emotie bij kijken. Dat weten wij als geen ander.”

"Voor de kern Edam-Volendam vinden we het belangrijk dat openbaar onderwijs zeker behouden blijft"

Scholen moeten in de toekomst steeds meer ‘de spil’ van wijken worden, zoveel werd duidelijk. Dat betekent dat ze ook vaker in de avonden en weekenden zullen worden gebruikt dan slechts voor onderwijs. Het IHP houdt daar rekening mee, stelde de wethouder. Traditionele schoolgebouwen worden al lang niet meer gebouwd en schoolbesturen kijken naar welke eisen men er in de huidige tijd aan stelt. Eveneens bracht de wethouder het collegestandpunt naar voren dat een school in elke wijk een ‘must’ is. Dit om de ,,vitaliteit van een kern te behouden.”

Ook het lot van het openbaar onderwijs in de gemeente kwam aan bod. Op dit moment is het Edamse De Piramide de enige instelling waar dit wordt gegeven. Volgens Tuijp hecht de gemeente er waarde aan om deze onderwijsvorm intact te houden. ,,Voor de kern Edam-Volendam vinden we het belangrijk dat openbaar onderwijs zeker behouden blijft. Ook alle schoolbesturen staan daar achter en dit IHP voorziet daarin.”

Veelbesproken is het mogelijke samengaan van De Trimaran en De Piramide in één gebouw. Daarnaast zijn er nog enkele andere opties voor de toekomst van deze Edamse scholen. De wethouder vertelde hoe de besluitvorming rond dit soort keuzes zal gaan. ,,Onlangs zijn we gestart met het programma rond de Singelwijk. Al die aspecten gaan we samen met de wensen van ouders, schoolbesturen en de financiën bij elkaar brengen. Uiteindelijk komen wij als college met een apart voorstel naar de raad. Met name, omdat hier zoals gezegd veel emoties omheen leven en het is een majeure ingreep in die wijk. Dan lijkt het mij niet meer dan logisch dat we dat ook voorleggen aan de gemeenteraad.”