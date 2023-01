Schoolzaalvoetbaltoernooi 2022 groot succes

Na drie jaar afwezigheid is het weer gelukt een fantastisch toernooi neer te zetten voor de basisscholen. Met maar liefst 44 teams was de animo groot. In totaal zijn er 100 wedstrijden gespeeld en werd er 220 keer doel getroffen.

Nadat de edities van 2020 en 2021 geen doorgang konden vinden vanwege de coronapandemie was Sporthal De Opperdam op woensdag 28 en donderdag 29 december het strijdtoneel voor de jongens en meiden van de groepen 5, 6, 7 en 8 voor het kampioenschap schoolzaalvoetbal 2022.

Basisschool De Springplank is sinds vorige week de nieuwe winnaar van het schoolzaalvoetbaltoernooi Volendam. Daarmee volgen ze de St. Petrusschool op, die zich in 2017, 2018 en 2019 tot winnaar mocht kronen. Met veel publiek en een hoop spannende wedstrijden werd het een prachtige editie in De Opperdam.