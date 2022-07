Scooterparadijs Slobbeland

Er was lef voor nodig om dinsdag naar het Slobbeland te gaan. Terwijl de vogels van hitte en ellende uit de lucht vielen, waagden alleen de echte warmtekrijgers de gok om de extreme hitte te trotseren en het gevecht met de zon aan te gaan.

Veel voorbijgangers dachten dat er een nagelnieuwe openlucht-scootershowroom was geopend op het geliefde veld, maar niets van dat. Het bleek dat de zestien + generatie zich verzameld had op het Slobbeland. En waar groepen zestien- tot twintigjarigen samenkomen zijn scooters. Véél scooters.

In Volendam is het traditie dat er op je zestiende verjaardag een scooter in de huiskamer staat te wachten als je beneden komt. Deze lokale gewoonte gaat vanaf 1 januari 2023 ongetwijfeld aan populariteit inboeten. Vanaf dan is het namelijk verplicht een helm te dragen op de straatraketten.