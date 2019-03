Seniorenorkest verzorgde een luisterrijk concert in “De Oude School”

Het Voorjaarsconcert van het Koninklijk Edams Fanfarecorps (Seniorenorkest) vond afgelopen zondag niet plaats in het MFA Oosthuizen, maar in het Dorpshuis achter Restaurant “De Oude School” in Warder.

Zondag was het concert van het Seniorenorkest. Dat was te groot om op het podium plaats te kunnen nemen, zodat de muzikanten in de zaal zaten. Na het welkomstwoord van voorzitter Leo Kneppers, ging om 15.00 uur het concert van start o.l.v. dirigent Dim van den Berge. De marsen en muziekstukken werden aangekondigd door ladyspeaker Tiny Janssens. Zowel voor als na de pauze werden vijf stukken gespeeld om het publiek te vermaken.