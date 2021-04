SEO tips voor online vindbaarheid in Nieuw-Volendam en de regio

Volendam en omgeving heeft zoveel te bieden op zowel zakelijk als recreatief niveau. De kaasstad is gelegen aan de vroegere Zuiderzee en beschikt over vele monumenten, culturele bezienswaardigheden, lekkere en bijzondere speciaalzaken en een groot aanbod gastvrije horeca. Men noemt het ook wel ‘klein Amsterdam’ met een wirwar aan woningen, pakhuizen en winkels. Gezellige straten en steegjes en grachten met prachtige namen. Toerisme groeit steeds meer in de regio waar ondernemers flink van kunnen profiteren. Doe dit door te investeren in online marketing. Wordt lokaal, nationaal of zelfs internationaal bekend en creëer meer bezoekers die zorgen voor inkomsten. Realiseer dit door aan de slag te gaan met SEO waardoor u gevonden wordt op het internet.

Partner content

Wordt vindbaar met SEO

Indien u wilt dat mensen u gaan vinden via een Google zoekopdracht, moet zoekmachineoptimalisatie (SEO) bovenaan uw prioriteitenlijst staan.

Wist u dat 93% van de mensen op internet begint te zoeken met een zoekmachine? Maar wat gebeurt er nadat iemand heeft gezocht?

Dit betekent dat als u niet op de nummer één pagina van de zoekresultaten staat, u het potentiële verkeer naar uw online platform misloopt.

Bovendien zal 75% van de mensen niet eens op de volgende tweede pagina van de zoekresultaten gaan kijken.

De reden waarom andere websites hoger scoren dan u op Google, is omdat ze bewust moeite doen om hun SEO te verbeteren. Dit kunt u zelf organiseren of in samenwerking met een gespecialiseerd opgeleid en met de juiste tools ingericht SEO bureau realiseren.

Simpele SEO trucs kunnen u online helpen

De laadtijd van uw pagina is om een aantal redenen belangrijk. Allereerst, als uw laadsnelheid te traag is, zal Google dit herkennen en uw positie in de zoekresultaten schaden. Een trage website heeft ook invloed op de manier waarop bezoekers met uw website omgaan en uw pagina's. Als gevolg hiervan zullen die negatieve interacties ook uw ranking schaden.

Onderzoek toont aan dat meer dan 40% van de bezoekers websites verlaten als het langer dan 3 seconden duurt om de pagina te laden. Maar liefst 80% van deze bezoekers zal niet terugkeren naar deze website. Dit maakt het uiterst belangrijk om zowel de paginasnelheid als de server responstijd te optimaliseren voor uw online website of webshop.

Bouw uw website mobiel vriendelijk om uw website gebruiksvriendelijker te maken en hoger te laten ranken in Google aangezien Google uw website op basis hiervan zal waarderen.

Publiceer hoge kwaliteit en relevante content

Hoe vaak actualiseert u uw website?

Als u deze niet meer heeft aangeraakt sinds de dag dat u het bouwde, heeft u op dit moment waarschijnlijk geen goede SEO ranking.

Om meer bezoekers naar uw website te leiden en de populariteit ervan te vergroten, moet u bezoekers een reden geven om terug te blijven komen. Schrijf inhoud met hoge kwaliteit, wat recent is en relevantie biedt. Voer SEO optimalisaties door en deel nieuws over evenementen, uw nieuwe producten of diensten online en wordt weer populair gevonden en gelezen met als doel consumptie te realiseren!

Ga op zoek naar het juiste zoekwoord

SEO copywriting helpt u dankzij het creëren van waardevolle en interessante content die gelinkt zijn aan een aantal sterkte zoekwoorden. Hierdoor wordt u specifiek op deze veelal door internetgebruikers bezochte zoekwoorden gepositioneerd in Google. Volendam staat bijvoorbeeld bekend om de klederdracht, boten, paling en de voetbalclub. Bent u als ondernemer werkzaam binnen een van deze branches of biedt u producten of diensten aan gericht op deze markten? Voer hier dan onderzoek over uit en vindt de beste zoekwoorden die voor u de meeste online bezoekers gaan opleveren. Zodra u waardevolle content schrijft wordt u gepromoot en gedeeld op social media. Dit verhoogt de autoriteit en relevantie van uw content wat uw online vindbaarheid zal verbeteren.

Verhoog de verblijftijd op uw pagina

Een andere factor die van invloed is op uw SEO ranking is de zogenaamde verblijftijd. Dit geeft aan hoeveel tijd mensen per bezoek op uw website doorbrengen. Als uw site nieuwe, opwindende of nieuwswaardige informatie bevat, zullen bezoekers langer op uw pagina blijven en uw verblijftijd verbeteren. Websites met zeer informatieve inhoud hebben doorgaans een langere verblijftijd van bezoekers.