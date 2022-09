Sfeeracties Hekside op landelijke tv

De promotie naar de eredivisie van FC Volendam heeft de Hekside gemotiveerd de acties ook grootser aan te pakken. Iedere thuiswedstrijd nemen de fanatiekelingen het voortouw in de geweldige sfeer in het Kras Stadion.

In de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles werden de tribunes roodwitblauw gekleurd. Over de hoofden van de bezoekers werd een gigantische Nederlandse vlag van maar liefst vijftig meter breed getrokken. Bovendien mocht een prachtig doek met de tekst ‘Paling Boeren!’ niet ontbreken.

De sfeeracties bleven niet onopgemerkt bij de camera’s van ESPN. De steunbetuiging aan de boeren, het knallende vuurwerk, de oranje rookwolken en de gigantische Nederlandse vlaggen werden breed uitgemeten op de nationale televisie. Ondanks de onuitputtelijke Hekside viel het wedstrijdresultaat jammer genoeg tegen. Zaterdag moet FC Volendam op bezoek bij Vitesse.