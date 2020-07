Sfeervolle uitbreiding van de terrassen

Sinds de opening van Romy’s Kitchen aan de Zeestraat werd op het Europaplein een terras ingericht. Met mooi weer kunnen de voorbijgangers hier plaatsnemen en het zorgt voor een gezellige nering.

Met name de fontein zorgt er voor leuk vermaak waar de kinderen leuk amusement aan beleven, terwijl de ouders uitkijken op het winkelend publiek en de vele voorbijgangers, onder het genot van een drankje en hapje. Het terras is zeker een aanwinst voor Volendam. Ook aan de haven is de uitbreiding van de terrassen mooi verzorgd.

Op het dijktalud zijn visnetten gespannen en hier zittend kunnen de toeristen genieten van het fraaie uitzicht op de haven en het Markermeer. Nu is het te hopen dat veel toeristen ons dorp aandoen, zodat de terrassen goed bezet blijven (of worden).