Moeder en zoon openen prachtige schoenenwinkel in hartje Hoorn

Shoes by Maxx: Van sneakers tot slangenleren loafers

Vorige week openden Natasha Meupelenberg en haar zoon Max Jong de nieuwe schoenenwinkel ‘Shoes by Maxx' in Hoorn. In de stijlvolle winkel vind je een breed aanbod aan dames- en herenschoenen in het midden- en hoogsegment. Merken als Michael Kors, Stokton, Birkemberg, Moschino, Liu Jo, Gabor, Giorgio, Greve, Dsquared2, Ted Baker, Calvin Klein en Botticelli staan er te schitteren op de strak vormgegeven zwarte planken.Door Leonie Veerman

,,Van leuke instappers voor vriendelijke prijsjes tot echte slangenleren loafers van honderden euro’s, je vindt in onze winkel altijd iets dat bij je past”, vertelt Natasha. ,,Voor mannen hebben we bijvoorbeeld ook een schoenenlijn van het Italiaanse merk Stefano Branchini. Hierbij kan de klant zelf een leest en een kleur leer kiezen. Ongeveer zes weken later kunnen we de schoenen uit Italië leveren.”

Naast schoenen vind je bij Shoes by Maxx ook (designer) tassen, sjaals, sieraden en andere accessoires. ,,We hebben ook een heerlijke geurkaarsenlijn laten ontwikkelen” vult Natasha aan terwijl ze naar een stellage met grote kaarsen wijst, elk omhuld in bijzonder, marmerachtig glas en verpakt in een luxe cadeauverpakking.

Unieke winkelervaring

Al bij de entree van de winkel wordt duidelijk dat Shoes by Maxx geen standaard schoenenwinkel is. Voor de strakke zwarte gevel staan twee bloemstukken op robuuste zwarte zuilen te pronken. ,,De interieurstyling is gedaan door Mariska Butter van Emporio Lifestyle”, zegt Max. Trots wijst hij ook op het grote kunstwerk dat aan de muur in de etalage hangt. ,,Deze heeft ze ook gemaakt, we zijn erg blij met het resultaat.”

Binnen voelt de winkel als een stijlvolle woonkamer. ,,We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt”, zegt Natasha. ,,Tijdens het passen schenken we een kopje koffie of thee. We zijn behulpzaam en geven advies als we merken dat daar behoefte aan is, maar zullen ons niet aan de klant opdringen.”

Binnenkort gaat ook de website van Shoes by Maxx online. ,,Maar we kiezen bewust voor géén online verkoop”, vertelt Natasha. ,,Wij geloven in de totaalervaring van onze winkel. Vooral bij schoenen is het nog altijd fijn om in een fysieke winkel te shoppen. Naast zaken als de pasvorm en het materiaal van de schoenen, zijn persoonlijk advies en service erg nuttig. En wij pakken met plezier een andere maat voor je uit het magazijn.”

Openingsacties

Tot en met aanstaande zaterdag 15 februari vieren Max en Natasha de opening van hun nieuwe winkel met 10 procent korting. Ook maak je bij elke aankoop een kans om een glazen kluis te kraken. Uit een schaal mag iedere klant een balletje pakken en openmaken, daarin zit een code die je kunt invoeren. Als de kluis opengaat win je het cadeau dat op dat moment in de kluis staat. Dit kan bijvoorbeeld variëren van een paar schoenen tot een tas, geurkaars of sieraad.

Shoes By Maxx

Kleine Noord 12

1621 JG Hoorn

Telefoon: 0229 702 091