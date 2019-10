Showroom Keuken Kampioen Purmerend totaal vernieuwd

De showroom van Keuken Kampioen Purmerend heeft een metamorfose ondergaan. De veertig keukenopstellingen die er zijn te bewonderen zijn grotendeels vernieuwd met de nieuwste trends op keukengebied. In de showroom kan men terecht voor de nieuwste apparaten, keukenopstellingen, kleuren, werkbladen en nog veel meer.

Omdat de showroom compleet vernieuwd is, vindt er een actie plaats tot en met zondag 6 oktober van 40% korting op alle keukens en gratis montage. Het team van Keuken Kampioen Purmerend, met vestingmanager Amang Bakr en Jolanda Smit (al bijna 20 jaar in dienst), heet u van harte welkom in de showroom, waar zij de klanten alle informatie kunnen geven op keukengebied.

Keuken Kampioen is al ruim 25 jaar gevestigd in Purmerend. In 2012 verhuisde de showroom naar de Einsteinstraat 6.