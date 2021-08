Siem en Miep Koning vieren diamanten huwelijk

,,Na een avondje op de dansschool toen we vijftien waren vroeg Siem of hij met me mee mocht lopen. En nu zijn we zestig jaar getrouwd”, lacht Miep Koning. Op zaterdag 7 augustus bereikte het huwelijk van het echtpaar de diamanten status.

,,Mijn vader was bouwvakker en werkte veel in Amsterdam”, herinnert Siem (79) zich. ,,Daarom besloten mijn ouders op een gegeven moment naar de hoofdstad te verhuizen. Dat hebben we vijf jaar volgehouden, waarna we terugverhuisden naar Volendam.” Siem had zijn toekomstige vrouw leren kennen op een Amsterdamse dansschool.

,,Niet veel later, toen we achttien waren, zijn we getrouwd”, vult Miep (79) aan. Momenteel wacht het stel op een gunstig reisadvies, zodat ze na drie keer uitstellen eindelijk naar Benidorm kunnen. Maar voor die tijd staat er eerst een zestigjarig-huwelijksfeestje op de planning.