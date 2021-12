Sijmen Molstraat verfraaid met prachtige historische foto

,,De bewoners van de Sijmen Molstraat en de Wijkraad Oude Kom zijn blij dat de blinde muur van de Jozefschool is voorzien van een foto uit vroegere tijden”, luidt een reactie die op de social media kanalen van Wijkraad Oude Kom Volendam is te lezen.

De organisatie zet zich onder meer in om de geschiedenis van Volendam terug te laten keren in het straatbeeld. Met de eerder geplaatste foto’s onder het Viaduct en bijvoorbeeld de W.J. Tuijnstraat en de functionele ‘havenpalen’ onder hetzelfde Viaduct zijn ze goed op weg.

Op de gloednieuwe foto in de Sijmen Molstraat is een QR-code te zien. Na het scannen van deze foto word je naar een website geleid met daarop een artikel van de Nivo-redactie. Daar wordt duidelijk wie Sijmen Mol was en wat hij heeft betekend voor Volendam.