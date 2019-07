Sinds 1 juli weer betaald parkeren onder het Havenhof

Gelijktijdig met de renovatie van de gevel van Winkelcentrum Havenhof en het nieuw inrichten en herbestraten van de Zeestraat en het Europaplein, is ook de ondergrondse parkeergarage van het Havenhof opgeknapt.

De parkeervakken, op- en afrit en slagbomen zijn vernieuwd, de wanden en lijnen zijn geverfd, er is nieuwe verlichting in gekomen en de toiletten zijn vernieuwd. Tijdens de verbouwing en het bestraten mocht er vanwege de overlast gratis geparkeerd worden. Sinds maandag 1 juli is er weer betaald parkeren onder het winkelcentrum.

Er is een verkeersregelaar aanwezig om de automobilisten hierop te wijzen. Het parkeertarief bedraagt 2 euro per uur. Als er bij DEEN Supermarkt in het Havenhof voor 15 euro aan boodschappen wordt gehaald, is het eerste uur parkeren gratis.