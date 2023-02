Eerste stappen gezet richting herstelde leefbaarheid Singelwijk

Singelwijk thema-avond biedt perspectief

Op uitnodiging van de gemeente Edam-Volendam verzamelden tientallen Singelwijk-bewoners zich maandagavond in de aula van basisschool De Piramide. Op de agenda stonden de thema’s veiligheid, ontmoeten en verbinden, jongeren en openbare ruimte. Bovendien kregen de massaal toegestroomde ingezetenen de kans kennis te maken met de sinds december 2022 actieve straatcoaches. ,,Het is geweldig om te merken dat alle betrokken zo welwillend en proactief zijn”, zegt programmamanager Ankien Helgering. ,,Ik heb goede hoop op een prachtige toekomst voor de Singelwijk.”

Door: Kevin Mooijer

Onverhoopt draaide de thema-avond uit op een onvergetelijke bijeenkomst voor alle betrokkenen. ,,Doorgaans vertrekken aanwezigen na het plenaire gedeelte op een dergelijk tijdstip, maar ruim een uur nadat het programma afgerond was stond iedereen nog na te praten”, zegt Helgering. ,,Het is tekenend voor de betrokkenheid van de buurtbewoners. We zijn maandagavond getuige geweest van mooie momenten. Zo kreeg De Piramide-schooldirecteur Remco Homan van alle aanwezigen een spontaan applaus voor zijn goede werk de afgelopen jaren, en mocht burgemeester Sievers van de Afghaanse Mohammad Amini een vlag van zijn thuisland in ontvangst nemen. Bij het overhandigen van de vlag bood de nieuwe inwoner van Edam aan zich op te werpen als ambassadeur van de Singelwijk om de verschillende nationaliteiten met elkaar te verbinden.”

Schooldirecteur Homan merkte op nu al de positieve invloed van de straatcoaches op te merken. ,,Remco vertelde dat de glaszetter tot voor kort kind aan huis was bij De Piramide, maar dat er sinds de komst van de straatcoaches geen incident meer heeft plaatsgevonden. Dat zijn resultaten waar je van tevoren op hoopt.” Landelijk gezien heeft het straatcoaches concept zich al in meerdere gemeenten bewezen. ,,De straatcoaches zijn vooral ’s avonds en in weekenden actief. Ze spreken jongeren aan, leren ze kennen en achterhalen de problemen en achterliggende oorzaken.” Toch erkent Helgering dat er nog een lange weg te gaan is. ,,De bewoners zijn logischerwijs nog kritisch. We bevinden ons nog in de beginfase, maar ik heb sterk het gevoel dat we de juiste weg zijn ingeslagen met de huidige aanpak.” De komende maanden worden gebruikt om alle wensen en behoeften van betrokkenen en bewoners in kaart te brengen. ,,Die data wil ik in de themaraad van 11 mei bespreekbaar maken. Vervolgens hopen we in juli van dit jaar een definitief plan van aanpak te kunnen presenteren. Samen gaan we ons sterk maken voor een verbeterde leefbaarheid in de Singelwijk.”