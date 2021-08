Singer-songwriter Paul Bond bewierookt in binnen- en buitenland

Paul Bond – een singer-songwriter uit Volendam – oogst veel lof na het uitbrengen van zijn debuutsingle ‘Sunset Blues’. Zowel bekende, Nederlandse muzikanten als landelijke radiostations en zelfs buitenlandse recensenten steken de loftrompet over de zanger.

George Baker noemde Bonds single ‘het beste wat ik sinds tijden heb gehoord van Nederlandse bodem. Bond is een talentvolle jongeman.’ Cats-bassist Arnold Mühren deed daar nog een schepje bovenop en maakte de vergelijking met grootheden als Paul Simon en Don McClean.

‘Sunset Blues’ is onder meer al gedraaid op radiostations als NPO Radio 2 en NPO Radio 5. Het nummer is een mix tussen countrymuziek en moderne folkmuziek. De debuutsingle van Paul Bond zal onderdeel uitmaken van zijn aanstaande EP en is vanaf heden op Spotify te beluisteren. De bijgevoegde foto is eigendom van Gerard Buitenweg.