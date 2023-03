Algemeen

Voor liefhebbers van Indie Rock en Rock ’n Roll Single release Sigh Hollywhoo De Volendammer band Sigh Hollywhoo geeft deze week een voorproefje op de muziek die zij sinds de pandemie op de plank hebben liggen. Komende vrijdag publiceert de band een single, een eerste indruk van de EP die later dit voorjaar zal worden gepresenteerd. Door: Chris Bond Sigh Hollywhoo telt vier kopstukken: drummer Klaas Steur, gitarist Robert Tol, bassist Jos de Boer en gitarist en zanger Niels Buijs. De band is voortgevloeid uit verschillende versplinterde bands vertelt Niels. „Sigh Hollywhoo is een mengelmoes van muzikanten. Wij zijn met z’n vieren bij elkaar gekomen als de best beschikbare artiesten die destijds vrij waren.” Komende vrijdag brengt de band ‘The Balcony’ uit, die deel is van de gelijknamige EP ‘Sigh Hollywhoo’. Het is de eerste plaat die de band uitbrengt, vertelt de zanger. „De liedjes waren eigenlijk al geschreven vóór de pandemie. Je wilt altijd eerst goed weten wat de mensen ervan vinden, hoe het publiek reageert op je muziek voordat je gaat opnemen. Maar we konden die hele tijd natuurlijk niet live optreden, dus hebben we er nog een tijdje mee gezeten.” Toen de optredens weer door konden gaan kwamen de muzikanten er al snel achter dat ‘het wel goed zat’. Als muziekfanaat heeft Niels een hoop materiaal om hun aankomende nummers mee te vergelijken. „Ik denk dat er wat in zit voor liefhebbers van indie rock en rock-’n-roll. De muziek heeft wat weg van verschillende bands. Ik grijp altijd graag terug naar The Strokes, maar je kunt de muziek ook wel vergelijken met de vroege muziek van Artic Monkeys. Een beetje die vibe, er zit van alles in.” Deze inspiratie namen de artiesten mee toen ze begonnen, maar ‘uiteindelijk komt eruit wat echt van ons is’, zegt de artiest trots. Komende vrijdag is de single ‘The Balcony’ voor het eerst te beluisteren op Spotify. De EP laat nog even op zich wachten, maar de band is nu al optimistisch: „We zouden het echt geweldig vinden als ‘ie wordt opgepikt, stiekem zou het ons niets verbazen.” |Doorsturen

