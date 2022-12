Sint en Pieten overal in Volendam gespot

Overal in Volendam werden Sinterklaas en zijn Pieten de afgelopen dagen gesignaleerd. En iedere keer gepaard met veel publiek. Als de Goedheiligman of één van zijn Pieten ergens opduikt, dan lijken de kinderen uit alle hoeken en gaten te komen.

Binnen de kortste keren zijn de goeddoeners omsingeld door jonge aanbidders. En daar blijft het niet bij. Ook volwassenen staan graag met hun handen open naar de Pieten te gebaren, hopend op een paar moppies. Uiteraard bezoeken de Pieten en de Sint de lokale scholen ook.

In dit fotoverslag zien we Sinterklaas en zijn gevolg op de Springplank, de Spinmolen, winkelend in de Van Baarstraat en bij de tennisvereniging.