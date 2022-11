Sint-Nicolaas comité: onacceptabel dat veiligheid van kinderen in het geding komt

Naar aanleiding van alle hectiek die het ‘Persbericht Sint-Nicolaas stichtingen’ uit de Nivo van 19 oktober 2022 teweegbracht, voelt het bestuur van het Sint Nicolaas Comité zich genoodzaakt te reageren. In een hartenkreet aan de Volendamse bevolking doet de organisatie van de geliefde intocht een beroep op het inlevingsvermogen van de mensen die, bewust dan wel onbewust, het kinderfeest dreigen te verstoren. De veranderingen wegen ook zwaar voor het organiseerde comité.

Al sinds januari zijn de gesprekken gaande om onze missie – het toekomstbestendig maken van de Volendamse sinterklaasintocht – te realiseren. Het uitgangspunt is altijd geweest om een jaarlijkse intocht voor onze kinderen te kunnen blijven organiseren maar zónder demonstranten en de negatieve tendens die actiegroepen met zich meebrengen.

Als organiserend orgaan willen wij koste wat het kost alle risico’s vermijden en de Sinterklaasintocht organiseren waarvoor we het uiteindelijk doen: DE KINDEREN. Dat er mensen zijn die het betreuren dat er aan het lokale sinterklaasfeest getornd wordt begrijpen wij, maar besef dat we het organiseren voor de kinderen. Als gevolg van de commotie heeft het comité zich eerder deze week over de intocht moeten buigen. We hebben de grens bereikt, zijn er zelfs overheen gegaan. Mede door alles wat er over ons is heengekomen. Maar het is nog niet te laat. We roepen alle volwassenen op: gebruik je gezond verstand!

Voor de kinderen zal er niets veranderen. Zij zullen zondag 13 november even zenuwachtig naar de dijk afreizen als voorgaande jaren. En na afloop zullen ze al net zo enthousiast weer huiswaarts keren. Als de donkere hemel straks verlicht wordt door een spetterende vuurwerkshow, terwijl de sinterklaasliedjes uit de speakers schallen en in de verte de boot van Sinterklaas in zicht komt, dan zijn de kinderen op de dijk een onvergetelijke ervaring rijker. Laten we dit prachtige volksfeest niet verpesten voor hen. Laten we de intocht en het kindergeluk dat het feest voortbrengt als een lichtpuntje zien in tijden waarin het negatief nieuws de overhand heeft genomen. Neem de intocht in bescherming en neem geen deel aan demonstraties.

Namens het Sint Nicolaas comité

Johan Bond voorzitter