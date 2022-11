Sinterklaas raakt verdwaald op weg naar Aventurijn

Een gloednieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie, dat kan nog wel eens voor wat verwarring zorgen. Helemaal wanneer je ongelofelijk oud bent. Sinterklaas zou maandag op bezoek gaan bij De Aventurijn, maar raakte verdwaald.

De Pieten hadden een paar uurtjes vrij genomen om rustig een wedstrijdje van het WK te kijken, waarop de Sint er in zijn eentje op uit trok. Hij strandde in het Pallasplantsoen in Volendam. De Goedheiligman zat redelijk in de buurt, maar de Willem Tholenstraat bleek onvindbaar voor hem.

Piet Salamanca maakte van de gelegenheid gebruik om een keer voor Sint te spelen. Met paard en wagen verscheen hij op het schoolplein van De Aventurijn. Samen met alle kinderen ging Salamanca op zoek naar Sinterklaas en de andere Pieten. Het werd een geweldig avontuur voor de leerlingen van de basisschool.