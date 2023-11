Sinterklaasintocht informatie

Aankomende zondag komt Sinterklaas met zijn gevolg naar Volendam. Rond 17.30 uur zal de stoomboot vanuit het verre Spanje weer aanmeren in de Haven en we hopen natuurlijk dat het weer goed zal zijn, en dat velen de Sint op de Dijk en langs de route zullen verwelkomen. Voordat de grote verlichte boot de Haven in zal komen, wordt er vanaf de Noorderhavendijk een groot vuurwerk afgestoken, beschikbaar gesteld door Ondernemend Volendam. Het Comité is er alles aan gelegen om er weer een prachtige, magische en gezellige intocht van te maken.

Voorprogramma aangepast

1. Het voorprogramma begint rond half vijf. Dit keer kiezen wij voor een andere opzet aan de Haven. Het gebruikelijke geluid via de tweeters zal vervangen worden door echte speakers, zodat de kwaliteit hopelijk stukken beter zal zijn. Tevens zal er een entertainmentprogramma plaatsvinden gepresenteerd door Jenny en Monique Smit en vanaf een boot in de Haven zal DJ PIET de muziek gaan verzorgen. Daarnaast zal er geprobeerd worden in contact te komen met de boot van Sint-Nicolaas. Het wordt dus erg gezellig aan de Haven. 2. Voordat de boot van Sinterklaas de Haven van Volendam binnenvaart, kan iedereen genieten van het prachtige vuurwerk beschikbaar gesteld door onze eigen Middenstand- vereniging. 3. Na het aanmeren bij de Afslag worden Sint-Nicolaas en zijn trouwe Pieten verwelkomd door burgemeester Sievers. 4. Nadat de Sint op de kade is, zal hij lopend vanaf de Haven via de Brugstraat naar de Jozefstraat gaan. Omringd door zijn trouwe Pieten zal hij de vele aanwezige kinderen de hand schudden en de pieten pepernoten uitdelen alvorens Sinterklaas plaats neemt in de oude oldtimer en aan zijn route door het dorp gaat beginnen.

Route door het dorp

Via de St. Jozefstraat, C.J. Conijnstraat, Kielstraat naar de Burg. Van Baarstraat, vervolgens het Boelenspark door en bij de rotonde rechtdoor de Saturnusstraat in. Nabij Cafetaria Arnold linksaf de Plutostraat door tot einde Schoolstraat, aan het einde rechtsaf de Julianaweg op. Dan via de Meidoornstraat naar het Voetbalcomplex FC Volendam. Opstap Sinterklaas op het Jozefterrein Vanwege de veiligheid en de toenemende drukte willen wij iedereen vragen géén fietsen te plaatsen in de Brugstraat en Jozefstraat. In overleg met de beveiliging worden alle in de weg staande fietsen verwijderd. Hetzelfde geldt voor de auto’s in de Jozefstraat en Conijnstraat. Wij hopen op uw begrip en medewerking in deze.

Medewerking van bewoners langs de route en bezoekers op en rond de Haven

Dit jaar is er wederom veel werk verricht om de intocht tot een succes te maken. Ook ú kunt echter een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvolle intocht door de onderstaande regels in acht te nemen: In verband met de veiligheidsmaatregelen mag er zich absoluut geen publiek onderaan de Haven en de Afslag bevinden. Ook binnen de dranghekken mag geen publiek komen. Evenals vorig jaar zullen stewards en comitéleden hiervoor zorgdragen. Volgt u alstublieft de aanbevelingen van deze stewards en comitéleden goed op. Stewards en comitéleden zullen overigens duidelijk herkenbaar zijn aan hun felgekleurde hesjes en jassen. Doe de organisatie dus een groot plezier en blijf vooral achter de dranghekken.

Parkeren rondom de route (Let op: wegsleepregelingen)

Vanwege de toenemende drukte en verscherpte veiligheid is het in de volgende straten verboden auto’s te parkeren. Vanaf 14.30 tot 19.00 uur gelden in de volgende straten een parkeerverbod voor auto’s én fietsen:

Verboden fietsen te plaatsen op het Jozefterrein, in de Jozefstraat, Brugstraat en de stoepen bij Sjaakie’s Café, de doorloop stegen naar de Dijk.

De gehele Jozefstraat t/m de hoek Conijnstraat. Parkeren na de bocht is geen probleem in de parkeervakken.

De Conijnstraat beide zijden bij de huisnummers 26 t/m 42 en 19 t/m 23 (hele stuk Jozefschool).

De bocht nabij de kerk naar de Kielstraat geldt ook een parkeerverbod.

Gedurende de intocht aan de Haven zal vanaf 16.00 uur het Zuideinde bij de Pieterman en de afrit naar de Kathammerstraat door gemeente en politie worden afgezet, en zal ter hoogte van Café de Boer aan de Haven een wegversperring worden geplaatst. Dit alles om te voorkomen dat er tussen 16.00 en 18.30 uur verkeer over de Haven kan rijden. Er zal streng gecontroleerd worden door de verkeersregelaars, Boa’s en politie.

De kosten voor wegslepen zijn enorm duur en voor eigen rekening

De organisatie wil u vriendelijk vragen om gebruik te maken van de parkeerterreinen Parallelweg en Marinapark. U doet de politie, het Comité en natuurlijk alle bezoekers van de intocht er een grote dienst mee!

Sint-Nicolaas comité Volendam

