Sinterklaasintochten gemeente Edam-Volendam 2021

In Edam-Volendam zijn vier Sinterklaascomités. Deze staan in de startblokken om voor de kinderen in onze gemeente een mooi kinderfeest te organiseren. Zoals het er nu uitziet gaan de intochten in Edam-Volendam door. Dit is regionaal afgestemd en met het oog op de veiligheid volgen we ook de adviezen van de GGD. De Sint komt aan in Volendam, Edam, Middelie en Oosthuizen. En het belooft geweldig te worden.

Evenementenvergunning

De comités vragen een evenementenvergunning aan. Bij de verlening daarvan wordt definitief vastgesteld welke voorwaarden er bij de aankomst/intocht gelden. De evenementenvergunningen gaan over de openbare orde en veiligheid. Niet over het uiterlijk van Pieten. De gemeente heeft goed en regulier overleg met alle comités. De comités hebben allen oog voor de maatschappelijke veranderingen rondom Piet. De afgelopen jaren hebben de comités ingezet op verandering. Dit naar aanleiding van de maatschappelijke discussie die bestaat over Zwarte Piet. Die verandering wordt meer en meer zichtbaar.

Kleine gemeenschap

Edam-Volendam is één gemeente met tien kernen. De onderlinge banden zijn soms hecht. Vaak zijn de ouders of familieleden van kleine kinderen onderdeel van het gevolg van de Sint. Het vergt dan ook veel creativiteit, innovatief vermogen en commitment van de comités en alle betrokkenen om verandering te bewerkstelligen. En dat lukt.

Carnavaleske stoet met nieuwe helpers

Naar wat wij begrijpen van de comités zijn er dit jaar in de gemeente tal van nieuwe helpers die de Sint begeleiden. Zo zijn er, naast nog en aantal zwarte pieten, roetveegpieten, pappapieten, opapieten, Spaanse edelmannen, een speler van Real Madrid, een toreador en gardisten in de gemeente. De Sint komt in Volendam aan met deze nieuwe helpers uit Spanje aan zijn zij. Daarmee wordt hij in Volendam steeds meer begeleid door een bonte carnavaleske stoet. Deze nieuwe helpers gaan Sint ook begeleiden tijdens de bezoeken op scholen in Volendam. Voor de duidelijkheid, papapieten en opapieten zijn door de Sint opgeroepen om te assisteren omdat vanwege corona niet alle Pieten deze kant op kunnen komen… Er is ook nog een kers op de Sinterklaastaart! Er is een prachtig nieuw Sinterklaaslied dat speciaal voor de intocht gemaakt is door de Volendamse formatie de 3J’s.

Het refrein luidt:

Olé Sinterklaas

Welkom in Volendam

Je bent hier al zo lang niet meer geweest

Wie zijn die helpers aan je zij?

Uit het Spaanse paradijs

Met zoveel vrienden wordt het één gezellig feest!

Laat u verrassen!

Met dit alles wordt het begin van een modernisering van de intochten in de gemeente zichtbaar. Meer feestelijkheid en meer creativiteit zorgen voor sprookjesachtige intochten in de gemeente. Het is een blijft een prachtig kinderfeest. Laat u verrassen! We wensen iedereen veel plezier tijdens de intocht van de goedheiligman.