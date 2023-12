Sinterklaastafels bekijken

Volendams verleden

“Sinterklaas, die ouwe baas, lag de hele nacht te denken, wat hij jou zou willen schenken.” We zitten midden in de Sinterklaastijd, de tijd van de verlanglijstjes, cadeautjes inkopen, chocolademelk met speculaas, chocoladeletters, Sinterklaasbezoek, roetveegpieten, liedjes zingen, rijmen en gedichten, enzovoort.

Een prachtige Sinterklaasfoto die bij veel lezers en lezeressen nostalgische herinneringen zal oproepen. Want net als deze kinderen gingen ook wij in onze jonge jaren in de Sinterklaastijd door heel Volendam, op zoek naar Sinterklaastafels. Die vond je vooral bij de bakkers. Vanuit onze wijk Korea liepen wij dan langs de speelgoedwinkel van Dirkie Buijs aan de Julianaweg, langs bakker Japie Keizer van de Burgemeester Kolfschotenstraat, ‘de Gezonde Apotheek’ van Sijmen Mooijer aan de Rokersgracht, Alie Konings aan de Edammerweg, Japie Kras aan de Meerzijde, Kees Tol van de Pastoor van der Weidenstraat, bakkerij ‘de Vrede’ van de familie Klaas Tol aan de Zeilstraat, tot zelfs helemaal naar bakker ‘Kleine Klasie’ Runderkamp aan het Noordeinde. Overdag konden de ramen nog weerspiegelen door het licht van de laagstaande zon en stond je met je neus tegen het glas. Het liefst vertrokken we wanneer het ging schemeren en het zoetjesaan donkerder werd; dat maakte de zoektocht extra spannend. De meeste etalages bleven tot een bepaalde tijd verlicht.

Net als de kinderen op de foto stond je je te vergapen aan het mooie, nieuwe speelgoed, waarvan je zo graag iets zou willen krijgen van de Sinterklaas. Het liefst alles natuurlijk. En al dat snoepgoed! Chocola, taaitaai, speculaas, suikerbeesten, marsepein in allerlei vormen en maten; je beeldde je alvast de smaak in. Kwam je overdag in een bakkerswinkel, dan hing daar een geur van al die smaken door elkaar. En ‘s nachts droomde je natuurlijk dat je alvast aan het spelen was met al dat mooie speelgoed, tussendoor snoepend van je chocola of van een hap uit je taaitaaipop Je beseft je nu ook pas hoeveel werk de winkeliers in die tijd gedaan hebben!

Waar is de foto genomen

We hebben nog een tijdje zitten discussieren over de vraag, waar de foto gemaakt kan zijn. Bij welke winkel staan deze kinderen ? We denken, dat het een winkel moet zijn aan het Noordeinde en het meest in aanmerking komt die van ‘Bet van Koppie’. Eigenlijk heette zij Bet Koning. Haar winkel was aan het begin van het Noordeinde, zij had nummer 2. Je moest een trappetje naar beneden en via een kort, smal looppaadje kwam je bij de winkel, net als op de foto is te zien. De kinderen staan allemaal met hun rug voor. Wanneer je er eentje zou herkennen, zou je ook de leefijd van de foto kunnen bepalen. Het moet een jaar zijn geweest met een zachte herfst, want de bloemen in het perkje staan nog volop te bloeien, de kinderen zijn ook niet echt dik gekleed.

