Sintinstuif 2022 een groot succes

De belangstelling en het enthousiasme bij de Sinterklaasinstuif hebben de verwachtingen ver overtroffen. Een paar duizend mensen wist de weg naar Opperdam te vinden.

Het succes van de Sintinstuif is zeker ook de verdienste van de vrijwilligers. Wat zouden we moeten zonder de hulp van de gemeente, brandweer, EHBO, Handbal, sportkoepel, verkeersregelaars, stewards, beveiligers, ouders van de scholen? En vergeet niet de medewerkers binnen Opperdam die onder leiding van de ‘damesploeg’ zich belangeloos hebben ingezet om alle spelletjes te begeleiden. Uiteraard ook dank aan het grote aantal Pieten. Je kon zien dat ze er zin in hadden. Van blijheid kregen soms hun tranen de vrije loop. Sint moest ze meer dan eens afvegen over hun vaak blozende wangen. Misschien kwam het ook omdat ze vaak met enthousiaste kinderen pietendansjes opvoerden.

De Pietenwagen is niet weg te denken en was natuurlijk prominent aanwezig bij Opperdam. Het paard blijft rustig, niet omdat het houterig was, maar gewoon omdat het edele dier voor hetere vuren had gestaan! Het komt vast en zeker ook van de goeie stikstof-loze stal die ‘O zo Snel’ heeft bij de Familie Boots. Sint denkt circulair.

Een speciaal woord van dank van kermisexploitant Aschwin Elsinga, de Familie Kras, Bakkerij Van Pooij, kantinepersoneel Opperdam en Sandra en Slagerij Runderkamp. Het welslagen van dit sinterklaasfeest kreeg zo een extra tintje met de oliebollenkraam, de zweefmolen en – hoe heet zoiets ook weer – zeg maar koppies en bakkies.

Nogmaals dank voor alle medewerking en voor de inzet van velen om er een onvergetelijke dag van te maken. Hopelijk mogen wij ook volgend jaar op iedereen rekenen.

Bestuur Stichting tot behoud

Sint Nicolaastraditie in Volendam