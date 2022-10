Advertorial

Skihut Purmerend: al ruim 40 jaar dé specialist in outdoor en wintersport

Aan de Gedempte Singelgracht 14 in hartje Purmerend is de ruim 500 vierkante meter tellende Sportshop de Skihut gevestigd. Anders dan de naam misschien doet vermoeden is de Skihut de specialist in alles wat met outdoor en wintersport te maken heeft. Eigenaar Joop Bakker vertelt bevlogen over de Volendamse wortels van Skihut en de ontwikkeling naar de inmiddels ‘grootste outdoor speciaalzaak van Waterland’.

Joop kan teren op veertig jaar ervaring. Hij is dan ook een autoriteit in zijn vakgebied en een bekende naam in de regio.

Het begon ooit in 1979 in Purmerend aan de Melkweg en in 1989 volgde uitbreiding naar Volendam. ,,We waren gevestigd naast de Zeilmakerij en bij Joppie aan de Volendamse haven. Het waren prachtige jaren, maar we wilden op een gegeven moment uitbreiden. In 1993 begon de zoektocht naar meer vierkante meters al en die bracht ons uiteindelijk -rond het jaar 2000- naar onze huidige locatie in Purmerend. Gelukkig zijn de Volendammers ons niet vergeten en weten ze ons nog altijd goed te vinden. Onze naam is nog hetzelfde maar we zijn in de tussentijd véél meer geworden dan alleen de Skihut. Het aanbod ski’s en wintersport artikelen is nog altijd gigantisch en ook bieden we een 24-uurs slijpservice voor ski’s en schaatsen. Aan de andere kant hebben we echt de focus gelegd op alles dat met outdoor en wandelen te maken heeft. Naast veel soorten winterjassen, ski’s en schaatsen hebben we een enorme collectie wandelschoenen in alle denkbare soorten en maten op voorraad.’’

‘De knallende acties komen er weer aan’

,,Ik noemde al specifiek winterjassen, maar als het buiten warmer wordt dan hebben we weer zomerjassen en alle verwante artikelen die daar bij horen. Denk aan rugzakken, slaapzakken en wandel of skisokken op alle niveaus. We hebben werkelijk alles voor alle seizoenen en kiezen daarin voor kwaliteit. Dat zie je terug in onze high end merken wintermerken van onder andere Atomic, Head en Rossignol. In de wandel zijn merken als Meindl, Lowa en HanWag populair.

Ik durf dan ook voorzichtig te zeggen dat we hét adres zijn voor wandelaars en alle buitensporters. We hebben bijvoorbeeld een analyse apparaat -daarvan zijn er maar twee in heel Nederland- waarmee we de voeten tot in het kleinste detail kunnen meten. Op basis daarvan adviseren we dan de ideale wandel- of skischoenen. Met of zonder zooltjes. Daar zijn we vrij uniek in. Ons vak is om de juiste persoon de juiste schoenen te geven. Daar zijn we heel serieus mee bezig. Dat is ook de reden dat wandelverenigingen bij ons aankloppen voor advies. Per seizoen richten we de winkel anders in en op dit moment zijn we alweer alles aan het vernieuwen en ruimte aan het maken voor nieuwe collecties. De knallende acties komen er weer aan! We beginnen nu met de Sale waarin we 30% tot 50% korting bieden op een grote collectie winterjassen en broeken. De Sale duurt tot eind oktober en we nodigen iedereen uit om zich te laten verrassen. Komt langs! De koffie staat klaar!’’