Slagerij Bakkertje nationaal kampioen ‘Beste Traiteur van het Jaar 2024’ verkiezingen Slagerij Bakkertje uit Volendam is uitgeroepen tot beste traiteur van het jaar 2024. Na een spannende finaleronde is 22 januari, tijdens het jaarevent van Uw Slager & Het Worstmakersgilde, bekendgemaakt dat Slagerij Bakkertje dit hele jaar 2024 deze titel mag dragen. Bakkertjes traiteurproducten behoren tot de beste van heel Nederland. Als klap op de vuurpijl werd Slagerij Bakkertje ook nog uitgeroepen tot beste worstmakerij van Noord-Holland. De titels worden uitgegeven door Stichting het Worstmakersgilde, die zich ten doel stelt het ambacht van de slager hoog te houden. In het afgelopen voor- en najaar is een groot aantal producten onaangekondigd opgehaald bij meer dan 150 deelnemende slagerijen. Elk product is zorgvuldig gekeurd door keurmeesters van het Worstmakersgilde. Hier zijn uiteindelijk 20 genomineerden uit voortgekomen, waaronder Slagerij Bakkertje. Na de twee keuringrondes zijn tenslotte voor de allesbeslissende finaleronde in december nogmaals een aantal verschillende producten afgehaald. De producten zijn onder andere gekeurd op uiterlijk, smaak en structuur, maar vooral met de gedachte: ‘Is het een lekker product voor de consument?’ Na het keuren van deze laatste producten is Slagerij Bakkertje voor de categorie Traiteur als beste naar voren gekomen van alle 150 deelnemende slagerijen. Bakkertje haalde de maximaal te behalen score bij de afgehaalde maaltijden, snacks en salades. Volgens hoofdjurylid Jos Pinckaers uit limburg een groot compliment voor Slagerij Bakkertje want een 100 procent score was nog niet eerder voorgekomen. Over de productkeuringen: het team van erkende keurmeesters bestaat uit gecertificeerde productkeurmeesters, koks en oud-slagers. Zij beoordelen producten als worst, vleeswaren en maaltijden volgens een vast protocol op diverse vaktechnische- en smaakaspecten. Omdat Slagerij Bakkertje constant bezig is met het maken van lekkere en ambachtelijke producten, is deze titel een bekroning op hun werk. Al sinds 1942 lopen de Volendammers weg met de vertrouwde kwaliteit van de slagerij, die werkt vanuit een diepgewortelde traditie van ambachtelijkheid, vakkennis en ervaring. Eigenaar Nico Runderkamp en zijn gehele team zijn enorm trots op hun behaalde titels en de vele ambachtelijke producten die ze zelf maken. De komende weken geeft de slagerij uiteraard extra aandacht aan hun lekkerste worstmakerij- en traiteurproducten! |Doorsturen

