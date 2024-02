Sloop van de Maria Gorettischool

Wanneer we over de Julianaweg komen met de auto, op de fiets of te voet, zien we dat de sloop van het gebouw van de voormalige Maria Gorettischool is begonnen. Men is nu nog bezig met het ontruimen en veilig stellen van belangrijke en waardevolle zaken, half april volgt daadwerkelijk de sloop van het gebouw. Heel veel inwoners van Volendam, zowel mannen als vrouwen, zullen herinneringen hebben aan de Maria Goretti.

Herkenbaar op de foto zijn zuster Augustus, Hilletje Schilder, Aaltje Klouwer (Kloek), Grietje Molenaar

Toen het gebouw opende in 1952 was het bestemd als school voor voortgezet onderwijs voor meisjes. Tegelijkertijd of anders al gauw na de bouw werd een sportzaal aangebouwd, die behalve voor leerlingen van de basisscholen ook werd benut door de plaatselijke turnvereniging Sint Mauritius. Na een grootscheepse verbouwing werd dit gedeelte later omgetoverd tot ‘De Gymstuif’. En de bovenverdieping van het schoolgebouw heeft nog, dat zal vanaf ongeveer de midden jaren ’50 zijn geweest, de functie gehad van hulpkerk. Er was op dat moment geen plaats genoeg meer voor de vele kerkgangers. Toen de Maria Goretti-school fuseerde met de Don Bosco U.L.O.-school en er een nieuw gebouw kwam aan de Heideweg, verhuisden alle leerlingen naar dit gebouw en kwam Maria Goretti leeg te staan. Het Jeugdvormingscentrum Pius X, nu PX, kreeg het naderhand geheel of gedeeltelijk tot haar beschikking en gaf het de bestemming van o.a. crèche en kinderopvang.

Nostalgische herinneringen aan de Maria Gorettischool

Na ruim 70 jaar wordt het hele complex van de voormalige Maria Gorettischool nu gesloopt en zoals altijd komen dan bij veel mensen allerlei nostalgische herinneringen naar boven. Zeker wanneer we beelden zien van activiteiten die er zijn gepleegd. Zoals op de bijgaande foto. Een groep meiden van de 8e klas krijgt kookles van zuster Augustin. De meisjes moeten hebben geweten, dat ze de volgende dag op de foto zouden gaan, want waarom zouden ze anders tijdens de les een kletje met kralap en een dasje dragen ? Nog ‘link’ ook, want je kon tijdens de les het een en ander op je mooie goed morsen.

De kookjuffrouw is zuster Augustin, zij werd heel sympathiek gevonden, was altijd goedlachs. Uiterst rechts zien we Hilletje Schilder van de Edammerweg. Via haar vader was zij een ‘Bibber’, van moederskant een ‘Snert’. Links van de zuster staat Aaltje Klouwer, ‘Aal Kloek’ van de Kapelaan Ruiterstraat. Zij woont daar nog steeds, maar nu tegenover haar ouderlijke woning. Rechts van de zuster zit Grietje Molenaar van het Zuideinde. Haar vader was ‘Jaak’, haar moeder was een ‘Bup’. Van het meisje naast Grietje zien we alleen haar profiel; zij zou een Karregat ‘Bits’ kunnen zijn van de Kloosterbuurt. De andere meisjes zijn ook lastig te herkennen, omdat zij niet met hun hele gezicht op de foto staan. Misschien horen we het nog.

In die tijd werden de meisjes met de kooklessen en de lessen in handvaardigheid voorbereid op hun verwachte, latere bestemming: die van huismoeder. Zeer rolbevestigend, en dan hebben we het over het schooljaar 1962 of 1963, het jaar waarin deze foto gemaakt is! Heel veel mannen en kinderen zullen geprofiteerd en genoten hebben van de ‘kunsten’ die hun vrouwen en moeders op de Maria Goretti-school hebben geleerd.

Vriendelijke groeten van Jan Schilder ‘Vik’, Pegasusstraat 25, 1131 NA Volendam, telefoon 0299 362216, email:

jan.schilder1@ziggo.nl.