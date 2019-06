Sloop van woning op het Zuideinde

Het huisje aan het Zuideinde 27, waar tot voor kort de familie Koning (Janke) woonde, is aangekocht door Erik en Corien Tuijp, die hier een nieuwe dijkwoning laten bouwen voor hun gezin.

De bouwtekening is gemaakt door Gerard Kwakman (van Bouwkundig Adviesbureau Q-Fresco) en de bouw zal door Mercuurbouw uitgevoerd gaan worden. De woning aan het Zuideinde is in 1890 gebouwd en was eigendom van Leendert Spaander.

In de eerste jaren was hierin een TBC-kliniek gevestigd. Rond 1912 werd het huisje eigendom van het echtpaar Koning (Janke). Later hebben twee van hun kinderen, die vrijgezel waren, de woning weer overgenomen. De sloop van het huis is nu in volle gang.