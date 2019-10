‘Slotboom Torenkraan’ siert bouwproject van HSB

Dinsdag was een feestelijk moment voor Jan Slotboom, oud-uitvoerder van HSB. Met een smoes werd hij door zijn zoon Wesley Slotboom naar bouwproject Fase 3 Vroonermeer Noord in Alkmaar gelokt.

Daar maakte André Vos, directeur van HSB, bekend dat de naam Slotboom voortaan op de giek van de onlangs aangekochte 33 meter mobiele torenkraan te lezen valt. Jan Slotboom was zeer verrast: “Ik ben er stil van. Het is best eervol om je eigen naam op zo’n grote bouwkraan te zien staan.” Het is binnen HSB traditie bouwkranen naar medewerkers te vernoemen.

André Vos: “Het zijn er zeker al meer dan tien geweest. De naam Slotboom kent een lange geschiedenis binnen ons bedrijf. Opa Slotboom was 42 jaar uitvoerder en Jan heeft diezelfde functie 44 jaar bij ons vervuld. Zoon Wesley is hoofd werkvoorbereiding en ook alweer 19 jaar bij ons werkzaam.”