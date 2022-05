Smalle selectie nekt zaalvoetballers

De zaalvoetballers van RKAV Volendam kwamen gehavend aan de start, maar FC Marlène kreeg de overwinning niet cadeau. Al domineerden zij de wedstrijd, met de rust stond het nog maar 0-1.

In de tweede helft was het Frank Boogaard die de gelijkmaker scoorde en alles leek weer mogelijk. Met maar twee wissels op de bank was het echter niet te doen om constant druk te zetten en de vermoeidheid sloeg toe. Marlène scoorde in een paar minuten tijd drie keer maar toch werden de ruggen nog een keer gerecht.

De druk werd nog een keer opgevoerd en Nick Schilder wist uit een moeilijke hoek de 2-4 op het bord te zetten. Keeper Barry de Wit van Marlène had daarna het geluk dat de bal twee keer op de paal belandde en een keer op de lat. Volgende week is tegen Veerhuys de laatste kans om nog de play-offs te halen.