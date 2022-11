Smit Elektrotechniek zoekt 25 zonnepaneleninstallateurs op ZZP basis

De vraag naar zonnepanelen is zó groot dat er een enorm tekort is aan installateurs van zonnepanelen. ,,Zonnepanelen zaten naar aanleiding van de klimaatplannen van de overheid al enorm in de lift, maar na de enorme stijging van de energieprijzen zijn ze helemaal niet meer aan te slepen”, zegt Smit Elektrotechniek directeur Simon Hansen. ,,Iedereen wil zonnepanelen, zowel particulier als bedrijfsmatig. En dat willen ze liever vandaag dan morgen. De verwachting is dat de enorme vraag naar zonnepanelen nog jaren aan zal houden.”

,,Smit Elektrotechniek heeft een chronische behoefte aan zonnepanelenmonteurs”, vervolgt Hansen. ,,We hebben ruimte voor 25 nieuwe installateurs op zzp basis.” Smit biedt geïnteresseerden zonder ervaring een intern opleidingstraject aan. De tweeledige opleiding – bestaande uit theorie en praktijk – neemt slechts enkele dagen in beslag. ,,Na de spoedcursus krijgen de gloednieuwe zonnepaneleninstallateurs de kans om werkervaring op te doen door de eerste periode met ervaren installateurs mee op pad te gaan.” Een elektrotechnische achtergrond is een enorme pre, maar geen vereiste. Affiniteit met het vakgebied, een VCA-diploma en risicoloos werken zijn wél vereisten. ,,Het grote voordeel van een technische achtergrond is dat die groep installateurs ook in de gelegenheid is de aansluiting voor hun rekening te nemen. Dat is dus zeker een pré. In de gevallen waar dat niet haalbaar is, kunnen andere collega’s dat oppakken.”

Smit Elektrotechniek zoekt zowel fulltime als parttime zonnepanelenmonteurs. ,,Het betreft een functie die goed te combineren is met andere werkzaamheden. Onlangs heeft een professioneel brandweerman zich bijvoorbeeld omgeschoold tot zonnepaneleninstallateur. Op de dagen dat hij niet als brandweerman werkt installeert hij nu zonnepanelen.” Smit levert en installeert zonnepanelen bij nieuwbouwprojecten, MKB-bedrijven in de regio en bij particulieren. ,,Je werkt veelal met zijn tweeën. Betreft het een grote opdracht, dan kan het zijn dat je er in een team van drie op uit trekt.” De zonnepanelenbranche is bij uitstek geschikt voor zzp’ers. ,,We hebben de luxe om ieder dagdeel vol te kunnen plannen. Deze nieuwe markt garandeert goed salaris – monteurs worden per paneel uitbetaald – en biedt de komende jaren zekerheid.”

Mail voor meer informatie naar info@smitelektrotechniek.nl, bel 0299-363889 of bezoek onze website op www.smitelektrotechniek.nl