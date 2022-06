Partner content

Sparen en besparen, hoe doe je dat?

Ga jij binnenkort een elektrische fiets kopen en ben je bezig met geld opsparen? Of wil je sparen voor je droomvakantie, koophuis of nieuwe computer? Dan zul je spaardoelen moeten maken. Niet iedereen vindt het makkelijk om geld apart te zetten, maar je kunt ook een hoop geld besparen door je geld op een tactische manier uit te geven. Lees hier meer over het besparen op boodschappen, sparen, spaardoelen en het bijhouden van je uitgaven.

Geld apart zetten

Om je nieuwe ‘elektrische fiets heren’ te kunnen kopen zul je eerst wat geld apart moeten zetten. Je kunt ervoor kiezen om elke week een klein bedrag apart te zetten, bijvoorbeeld vijf tot tien euro. Of misschien vind je het prettiger om maandelijks een bedrag apart te zetten, zodra je bijvoorbeeld je loon binnen hebt. Op deze manier weet je zeker dat je een bepaald bedrag apart hebt staan en kun je ook uitrekenen hoe lang het precies duurt voordat je je spaardoel hebt bereikt. Een spaardoel stellen is erg handig, dit is namelijk een soort planning waar je je aan kunt houden om zo na een bepaalde periode je aankoop te kunnen doen.

Boodschappen

Een goede manier om te besparen is door middel van boodschappen. Bekijk eens hoeveel je per week of maand uitgeeft aan boodschappen, en heb je elk product daadwerkelijk nodig? Koop je veel A-merken of dure snacks? Misschien bestel je regelmatig eten en kun je geld besparen door wat vaker zelf te koken. Soms denk je misschien dat je niks meer in huis hebt om een maaltijd van te koken, maar vaak valt er wel wat van te maken. Probeer eens te kijken naar simpele maaltijden die weinig kosten. Het geld dat je hiermee bespaart kun je weer bewaren om andere dingen van te kopen of dichter bij je spaardoel te komen.

Spaardoelen

Het stellen van spaardoelen is een goede manier om snel het geld bij elkaar te sparen. Door een wekelijks of maandelijks bedrag vast te stellen om te sparen kun je namelijk berekenen hoe lang het duurt voordat je het volledige bedrag bij elkaar hebt. Een planning zorgt ervoor dat je je hier ook daadwerkelijk aan houdt, als je dit niet hebt zul je misschien sneller neigen om geld uit te geven dat je eigenlijk beter kan sparen.

Uitgaven bijhouden

Een goed begin is het maken van een overzicht van je uitgaven. Waar gaat het meeste geld naartoe en waar kan je op besparen? Misschien ga je elk weekend stappen en geef je daar veel geld aan uit of rook je erg veel, wat op kan oplopen in hoge kosten. Houd je uitgaven bij en maak een planning van hoeveel je waar aan wil uitgeven op wekelijkse of maandelijkse basis.

Conclusie

Het apart zetten van je geld en het stellen van spaardoelen zal ervoor zorgen dat je die grote aankoop eindelijk kunt doen. Houd je uitgaven bij om te kijken waar je op kunt besparen, zoals je boodschappen of uitgaven zoals stappen of roken.