Foodtruckfestival HOPPAAA! komt weer naar Volendam!

Speciaalbieren op de tap

Je hoeft drie dagen lang niet te bedenken wat je op het menu zet. Je hoeft niet op de bezorgdienst te wachten want het HOPPAAA! foodtruckfestival strijkt weer neer in Volendam. Dit festival heeft het karakter van een grote familie reünie en kenmerkt zich door een heerlijk ongedwongen en gezellige sfeer. De leukste foodtrucks presenteren zich, er zijn diverse barretjes met speciaalbieren op de tap en je luistert naar nostalgische hits en voor de kids zijn er volop activiteiten. Het gezinsvriendelijke en gratis toegankelijke festival is van 14 t/m 16 juni in het Boelenspark (naast de school) in Volendam!

Bij de foodtrucks haal je gerechten van over de hele wereld. Van Amerikaanse hotdogs tot Thaise wok gerechten en curry’s. Van loaded nacho’s, Duitse flammkuchen en malse biefstuk van de bbq. Oer-Hollandse frietjes, poffertjes en tosti’s tot authentieke Italiaanse pasta’s, pizza’s en heerlijke anti pasti. Veel rijdende keukens bieden het shared dining principe aan door middel van een goed gevulde borrelplank of smikkelplateau. “We zien dat veel vriendenclubjes en gezinnen ervan houden om gerechten met elkaar te delen” aldus Gera van Vliet van evenementenorganisatie Bruisend. Lang tafelen met een drankje erbij en lekkere muziek op de achtergrond. Ondertussen kunnen de kids zich laten schminken of een glitter tattoo laten zetten, dat is HOPPAAA!

Speciaalbieren op tap, de Wijnclub en de Cocktailbus:

In onze Huisbar zijn alle (speciaal) bieren op de tap, hoe lekker is dat! Daarnaast zijn er alcoholvrije bieren, is er een smakelijke sangria en tappen we slush puppy voor de kids. Bij de knalroze Wijnclub ben je aan het juiste adres voor een goed glas wijn of een bruisende prosecco. De mooie selectie kwaliteitswijnen is samengesteld door onze wijnspecialisten. We adviseren bij wijn en spijs combinaties en bij twijfel kun je gratis proeven. Even verderop tref je de Cocktailbus! Van een Mojito of een Seks on the beach tot een alcoholvrije Gin Tonic of een Frozen Pornstar Martini to share, er is volop keuze!

Geen gedoe met muntjes

Je kent ze vast wel; de festivals waar met muntjes wordt gewerkt. Eenmaal thuis tref je er nog een paar aan in je broekzak waar je nooit meer iets mee kunt. Bij de HOPPAAA! festivals werken we hier niet mee. De toegang is bij ons gratis en bij elke truck of bar kun je pinnen en/of contant betalen. Daarnaast werken wij met de hardcups/festivalglazen die je weer inlevert met een borg systeem. Op deze manier houden we het veld schoon en ontstaat er minder plastic afval.

Aangename decibellen

Onze festivals kenmerken zich door ‘aangename decibellen’. We zijn immers geen dance festival. Je hoeft je bestelling niet schreeuwend door te geven en bij de picknicktafel kun je gewoon elkaar verstaan, wel zo prettig. De live muziek herken je aan de hits van vroeger en nu, de ‘Ohja’ momentjes en klassieke meezingers uit de Top 2000. Artiesten, workshops en andere activiteiten worden later bekend gemaakt via onze socials!

Data en Tijden

Vrijdag van 15.00 tot 22.00 uur. Zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 21.00 uur. De optredens en activiteiten worden later via de socials bekend gemaakt. FB: fb.com/FoodtruckfestivalHoppaaa. Insta: instagram.com/foodtruckfestival_hoppaaa/

Kom lekker op de fiets of lopend, parkeren kan in de buurt.