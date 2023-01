Special Darts Volendam: laagdrempelig en gezellig

Iedere zaterdagmiddag dient de PX als decor voor een sportief feestje. De inmiddels elf leden van vereniging Special Darts Volendam dart dan naar hartenlust in het cultuurhuis. Onder begeleiding van twee vrijwilligers draait ieder weekend uit op een gezellig en sportief samenzijn.

Naast het serieuze en sportieve aspect dat darten heet, wordt er een hoop gelachen en gebabbeld. Er worden zelfs vriendschappen gesloten die ook buiten de dartuurtjes om onderhouden worden. Oprichters Gerard Tol en Johan Veerman hebben gezorgd dat de vereniging laagdrempelig is.

,,Special Darts is voor mensen die in het reguliere darten niet mee kunnen komen, omdat ze bijvoorbeeld niet goed kunnen tellen. Wij helpen ze daarbij. Ben jij of ken jij iemand die met ons mee zou willen doen? Bel dan 06 15 65 42 91 voor meer informatie. Meedoen is gratis!”