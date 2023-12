Algemeen

Spectaculair Populair Kerstconcert overtreft alle verwachtingen Afgelopen zondag bracht een indrukwekkende line-up van artiesten, waaronder B-Six Band, Fanfarecorps Wilhelmina, en De Zangertjes van Volendam, de kerstvreugde tot leven tijdens het ‘Populair Kerstconcert’ in de Vincentiuskerk. Het uitverkochte concert, gepresenteerd door Eric Zwarthoed en Marieke Keizer, zorgde voor een betoverende muzikale kerstavond. De avond begon met Kees Schilder ‘Kos’ die aftrapte met een reis door een scala aan kerstliederen, vertolkt door een ongekend aantal jonge artiesten. Van het ontroerende ‘Coventry Carol’, gezongen door Anne Tol, Marleen Sier en Lisa Mooijer, tot aan een verrassend nieuw lied gecomponeerd door Thomas Tol met tekst van Jan Dulles, een prachtig chanson uitgevoerd door de schrijvers zelf. Jan Dulles nam zelfs de moeite om tussen twee 3JS-concerten door aanwezig te zijn in de Vincentiuskerk. De setlist kende hoogtepunten zoals een uitvoering van ‘Ave Maria’ door Monique Mooijer en Davina Tol, en een meeslepend optreden van Neef Martin met De Zangertjes bij het bekende ‘Rudolph The Red-nosed Reindeer’, waarmee de kerkelijke ruimte direct een warme en gezellige sfeer kreeg. Eerbetoon De avond bevatte ook een ontroerend eerbetoon aan Pius Schilder (NIVO), die twee jaar geleden tragisch om het leven kwam. Zijn familie, uitgenodigd door organisator Nico Brinkemper, werd verrast met een emotionele speech van Albert Hoekstra, waaruit Pius’ passie voor deze kerstconcerten bleek én zijn manier van verslagleggen werd benadrukt. Hiermee werden de verwachtingen voor dit artikel meteen hooggespannen. Voor de pauze werden de ruim 500 aanwezigen verrast met diverse juweeltjes, waaronder het instrumentale ‘In Dulci Jubilo’ van Mike Oldfield, met een glansrol voor Florianne Bien. Onder leiding van Thomas Tol kreeg het programma een vervolg met het lied ‘Kerstmis begon daar in die nacht’ van Jan Smit, gezongen door Marc Schokker die zijn debuut maakte op het podium. Verder volgde een aaneenschakeling van heerlijke kerstliederen, variërend van ingetogen tot groots. Kerstgedachte Als blijk van kerstgedachte waren enkele inwoners van de Meermin uitgenodigd voor deze bijzondere avond. Het verhaal rondom het lied ‘Christmas Eve Sarajevo’, waarbij de B-Six band en de fanfare als in een muzikale strijd tegen elkaar speelden, nam het publiek mee op een meeslepende reis door de Vincentiuskerk. Hoogtepunten van de avond waren de a-capella versie van ‘White Winter Hymnal’, uitgevoerd door Anne Tol, Marleen Sier, Davina Tol, Lesley Steur, Bianca de Rond, Celine Bont, en Sharmaine Plat, en ook het lied ‘Virgin Mary had one son’ gezongen door Geranne Tuijp, waarbij je een speld kon horen vallen in de kerk. Amsterdammer Robert Kap bracht een emotionele uitvoering van het lied ‘Kerstmis in de Jordaan’, met begeleiding van de fanfare, waarmee hij een eerbetoon bracht aan zijn vader die een jaar geleden overleed. De avond werd op prachtige wijze afgesloten met ‘Once upon a Christmas’, vertolkt door Lesley Steur en Kees Schilder. Nadien sprak Kees vol lof over de meest succesvolle editie van het Populair Kerstconcert tot nu toe. Het gezamenlijke slotlied, ‘We all stand together’, zorgde voor een laatste golf van warmte en verbondenheid onder het publiek. Een groot applaus volgde voor de organisatie, onder andere onder leiding van Nico Brinkemper, die deze gedenkwaardige avond mogelijk maakte. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.