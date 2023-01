Speel-o-theek De Piramide; duurzaam, ruimtebesparend en gratis

Schappen vol met Duplo, K’NEX, speelgoedauto’s, puzzels, Barbies met alle toebehoren, dinosauriërs, stepjes, piratenschepen, kastelen en zelfs complete poppenhuizen en werkbankjes mét speelgoedgereedschap. De dames van Speel-o-theek De Piramide hebben in een krap jaar het speelgoedassortiment uit weten te breiden van 100 naar ruim 600 stukken.

Met het nobele doel ‘gelijke kansen voor ieder kind’ spenderen Ria, Lia en Nel sindsdien iedere woensdag in hun leenwinkel. ,,We hebben al vijftig leden”, zegt Ria enthousiast. ,,Het is hier iedere woensdagmiddag zo gezellig dat de speel-o-theek een soort ontmoetingsplek is geworden voor kinderen en hun ouders.”

De speel-o-theek is gevestigd in het schoolgebouw van Basisschool De Piramide in de Langemeerstraat Edam. Het verzoek is om bij een bezoek aan de speelgoedbibliotheek de ingang aan de Buikslotermeerstraat-zijde te gebruiken. De speel-o-theek is iedere woensdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur.