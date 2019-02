Speelstrook en nieuw riool bij de dubbelschool in het park

Vorige week is gestart met de aanleg van een nieuwe rioolbuis langs de achterkant van de J.F. Kennedy- en Nicolaasschool in het Boelenspark. De graaf- en grondwerkzaamheden worden uitgevoerd door Kok Infra. Bij de kiss- and rideplek van de school zijn tussen hekken enkele rioolputten en –buizen opgeslagen, die in deze omgeving aangelegd gaan worden.

Tevens is er een strook grond aan de achterzijde van de dubbelschool met aarde/zand aangelegd. Het stalen hekwerk is enkele meters verplaatst, zodat er voor de schoolkinderen een extra speelstrook bij komt in het Boelenspark. Dat betekent dat de pleinen van de beide basisscholen uitgebreid worden.