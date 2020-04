Spelbreker

Partner content

Ons leven kwam zo maar op zijn kop te staan toen wij plotseling thuis moesten blijven vanwege het Coronavirus. We wisten wel dat het er was, maar het leek nog ver van ons bed. Nu maakt het een wezenlijk onderdeel van ons leven uit, we zitten in het keurslijf van afstand houden, heel vaak handen wassen, hoesten en niezen beperken en anders discreet in je elleboog doen. Een nieuwe ‘way of living’, maar dan verplicht.





Thuis is de grote verzamelplek van werk, school en privé. En dat waren wij – eigenwijze en zelfstandige mensen – niet gewend. Inmiddels kijk je heel even raar op als ze op TV dicht bij elkaar staan of elkaar een hand of zoen geven. Zover zit het al in ons systeem.

Alleen samen kunnen wij het virus bedwingen en dat doen we best goed. Het aantal opnames op de IC’s begint nu echt te dalen en de eerste versoepeling van maatregelen is binnenkort een feit. Na de meivakantie mogen de kinderen van de basisschool weer naar hun eigen vertrouwde leven van overdag. De Matt and Nat wordt uit de kast gehaald om volgepakt met boeken en lunch meegenomen te kunnen worden.

Gebonden

Helaas horen we nog niet allemaal tot de gelukkigen, iedereen boven de 18 is voorlopig nog veroordeeld tot het saaie leven van de afgelopen weken. Geen pretjes buitenshuis, geen sport, niet uitgaan, geen vliegvakanties met de vriendengroep naar een zonnig Spaans eiland.

Niet alleen de vakantiegangers zijn de dupe van het reisverbod. Marieke uit Rotterdam zou als hostess gaan werken in Griekenland, maar ook dat is van de baan. Een streep door de rekening, want zij had zich enorm verheugd op een heel seizoen werken met de vele gasten en collega’s in het prettige Griekse zomerklimaat. Hard werken, maar ook vaak even tijd om de siësta of vrije dag op het strand door te brengen of de omgeving te verkennen. Gaat hem niet worden dit jaar…

Naar buiten

De eerste weken waren spannend en we hebben ons keurig aan de regels gehouden, maar met het mooie weer doen ook de lente- en zomerkriebels hun intrede. We willen naar het bos, het strand, naar de stad en noem het maar op waar men normaalgesproken de vrije tijd aan besteedt. We zijn al bijna vergeten hoe het voelt om een terrasje pakken …..

Nu voorjaar en zomer eraan komen beraden we ons op de mogelijkheden. We hebben al vaak gezien dat je niet lukraak naar het bos of strand kunt gaan. Er zijn van die dagen dat iedereen datzelfde plan lijkt te hebben. Gewapend met een nieuwe Herschel rugzak of Spiral rugzak komen ze aan om te constateren dat ze niet de enige zijn. Wat vindt u ervan als de stranddagen worden opgeknipt in dagdelen? Dat er tickets voor een bezoek aan het strand worden verkocht voor een tijdblok van 9.00 – 12.00, 12.00 – 15.00 en 15.00 – 18.00 uur? Dan is het maar duidelijk en dan kunnen zoveel mogelijk mensen genieten van de spaarzame toeristische trips in eigen land. Hoop ik alleen wel dat ze de parkeertarieven van ook gaan opknippen…. Mooie zomer!