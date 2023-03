Algemeen

Spelletjesmiddag zwembad De Waterdam Afgelopen zondag 19 maart werd voor het eerst weer een spelmiddag georganiseerd in zwembad De Waterdam. Er waren verschillende spelletjes en races bedacht waar wel meer dan 100 kinderen graag fanatiek aan mee wilden doen. Ze leefde zich uit en wilden dolgraag winnen. Ook de vrijwilligers deden actief mee en waren zeer enthousiast. De kinderen waren ingedeeld in verschillende ploegen. De ploeg van Kim Veerman is op de eerste plaats geëindigd, de ploeg van Marcel Beek werd tweede en als derde eindigde de ploeg van John Schilder. Deze toppers werden beloond met een medaille. Andere kinderen die meededen kregen ook een prijs in de vorm van een vaantje als mooi aandenken. Namens De Waterdam worden de vrijwilligers bedankt voor hun inzet en ook de kinderen voor hun enthousiaste deelname. |Doorsturen

