Spoor van vernieling richting de Broeckgouw

Wie dit weekend op het fietspad kwam dat langs de volkstuintjes leidt, trof een spoor van vernieling aan. Ter hoogte het gloednieuwe Gymsportcentrum lagen tientallen afgestoken vuurwerkproducten en een paar meter verder lag een nog nieuw uitziende damesfiets in het water.

Het kan toeval zijn. Dat twee verschillende (groepen) raddraaiers de wet overtreden hebben, een paar meter bij elkaar verwijderd in een nog redelijk verlaten gebied. Maar het feit blijft dat er rond hetzelfde moment, op hetzelfde fietspad, twee strafbare situaties hebben plaatsgevonden.

Het zal je fiets maar zijn. Een fiets van honderden euro’s waar je mee naar school of je werk moet en die nu doelloos in de sloot ligt. Het vernielen van andermans eigendom is een bijzondere manier van vermaak. Het getuigt in ieder geval van weinig empathie en respect.