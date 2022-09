Sportief Festival 2 Fight Cancer

Op 17 september organiseren wij een prachtig festival in en rond het Leehgwaterpark Purmerend om geld op te halen voor meer onderzoek naar kanker.





Je kunt die dag zwemmen in Leeghwaterbad, wandelen door Purmerend en Beemster (14 km) of 45 minuten spinnen bij de Kloek in Middenbeemster voor Stichting Fight cancer.



Zou je het leeuk vinden om mee te doen en tegelijktijdig Stichting Fight cancer te steunen?

Neem eens een kijkje bij het programma. Wil je meedoen? Geef je hier op. Kosten per persoon: €20,00.

Na het inschrijven op de website, ontvangt je een link. Deze link kan gebruikt worden om te delen met vrienden, familie en social media en om te vragen of mensen deze actie willen steunen doormiddel van een donatie.

Let op: Inschrijven kan tot 10 september.

FEESTELIJKE FINISH - Op het festivalterrein op de speelweide van het Leeghwaterbad zal tussen 15:00 - 16:00 uur de feestelijke finish zijn. Alle deelnemers van de verschillende activiteiten, maar ook vrienden, familie of collega's die hen willen aanmoedigen of binnenjuichen, zijn daarbij van harte welkom. Er is livemuziek, een loterij met prachtige prijzen en de mogelijkheid voor een hapje of drankje. Deelnemers krijgen hiervoor twee consumptiebonnen per persoon.