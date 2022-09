Sportief wonder bij Bowlingcentrum De Zedde

Het nieuwe bowlseizoen had niet beter kunnen beginnen voor Cor Zwarthoed. Tijdens de eerste competitiestrijd zette de talentvolle bowler een unieke score op het bord. Cor gooide een heuse 300 game.

Het is maar liefst 22 jaar geleden dat deze fenomenale score voor het laatst gegooid werd in Volendam. Wie anders dan Cor Zwarthoed mag nu een vervolg geven aan dit unicum. Een gouden mix aan concentratie, ervaring en misschien wat geluk hielpen Cor aan zijn perfecte score.

Als de geschiedenis zich herhaalt zal het weer 22 jaar duren voordat iemand Cors prestatie weet te evenaren. Zorg dus dat je in september van het jaar 2044 paraat zit in Bowlingcentrum De Zedde. Terwijl je geniet van een heerlijk patatje saus zal zich voor je neus een sportief wonder voltrekken.