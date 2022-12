Kees ‘Pier’ Tol en vrouw Carla dragen zaak over aan zoons Nick en Danny

Sportshop Pier: met nieuw elan de toekomst in

Sommige winkels zijn zo vergroeid met het straatbeeld, dat ze er altijd al geweest lijken te zijn. Sportshop Pier is er zo eentje. Al in 1984 werd de winkel in sport-, vrije tijd- en kinderkleding door toenmalig AZ voetballer Kees ‘Pier’ Tol en zijn vrouw Carla geopend. Sindsdien bleef de zaak altijd gevestigd op dezelfde vertrouwde hoek aan de Julianaweg 71. Binnenkort zal Kees een stapje terug doen en zullen zijn zoons Nick en Danny de nieuwe eigenaren worden. Nivo sprak met hen over deze grote stap.

Door: Ron Steur

Vanaf zijn vakantie adres in Duitsland, blikt Kees terug op de geboorte van Sportshop Pier. ,,Dick Maurer was de oorspronkelijke oprichter van de sportzaak, toen ook al op de huidige locatie. Men kent Dick ook als voetbaltrainer en als sportleraar op de mavo. Toen ik nog bij AZ voetbalde, vroeg hij al of ik eventueel geïnteresseerd zou zijn om zijn winkel over te nemen. Ik zat op dat moment met AZ in het kampioensjaar en speelde twee wedstrijden per week. Ik antwoordde hem dus dat ik geen tijd had. Twee jaar later vroeg Maurer het nog eens. AZ verkocht op dat moment ineens veel spelers, maar uitgerekend ik werd aan mijn contract gehouden. Een transfer naar het buitenland zat er dus niet in. Ik zag de bui al hangen en informeerde daarom bij Maurer naar de voorwaarden. Na kort overleg met mijn vrouw Carla waren we eruit: we gingen het doen. Alles was in kannen en kruiken, toen ineens Keje Molenaar voor de deur stond. Hij had er lucht van gekregen en zag het ook wel zitten! We besloten dan ook om het samen te gaan doen. Na een jaar kwam Keje er toch achter dat het niks voor hem was. In goed overleg stapte hij er weer uit.’’

"In het begin ging het zeker niet de hele tijd goed"

We zijn inmiddels tientallen jaren verder en Kees straalt nog altijd dezelfde energie en passie uit die hem zo kenmerken. Iedereen die een eigen onderneming heeft, weet echter dat er altijd ups en downs zijn. Zo ook bij Sportshop Pier. Kees vertelt. ,,In het begin ging het zeker niet de hele tijd goed. Ik had geluk dat ik nog voetballer was en kon leven van dat salaris. Anders hadden we het niet kunnen bolwerken. De eerste paar jaar was het puur een kwestie van investeren en het opbouwen van een klantenkring. En ook dan heb je wel mindere jaren… Dat hangt samen met de economie. Als het goed gaat merk je dat meteen, maar andersom ook. Eerst had je bijvoorbeeld corona en nu weer de Oekraïne oorlog. We hebben nog steeds te maken met leveringen die later, of soms helemaal niet aankomen. Om gek van te worden. En dankzij de stijgende energiekosten, zullen uiteindelijk ook misschien minder mensen op wintersport gaan en wintersportkleding kopen. We hebben er mee te maken.’’

"Je hebt altijd met mensen te maken en bent eigenlijk een soort van sociaal werker"

Ondertussen schuift ook Nick aan. Hij werkte eerder al fulltime in Sportshop Pier en was de laatste jaren aanwezig op de zaterdagochtenden. Hij geeft een inkijkje in zijn keuze. ,,Ik raakte ooit uit de zaak omdat ik het niet meer kon combineren met mijn werk als profvoetballer. Danny kwam in mijn plaats en daarna was er geen plek voor nog een fulltimer. Ik koos daarom voor de accountancy en had het daar erg naar mijn zin. Ook daar waren nog genoeg groeimogelijkheden. Twee jaar geleden vroegen mijn ouders of ik niet alsnog geïnteresseerd zou zijn om de winkel samen met Danny over te nemen. Ik vind het gigantisch leuk, dus ik was toch wel snel om. Het is een unieke kans om deze zaak samen met mijn broer over te nemen. Ik had er eigenlijk totaal niet meer op gerekend, maar toen de vraag kwam, ging het toch weer kriebelen.’’

"Het is een unieke kans om de zaak samen met mijn broer over te nemen"

Samen hebben de broers de afgelopen tijd al de gedachten laten gaan over de toekomst. Plannen voor grote veranderingen zijn er echter nog niet, vertelt Danny. ,,De laatste jaren hebben wij hard gewerkt aan onze online aanwezigheid via Social Media en de website www.sportshoppier.nl. Dat gaan we verder uitbouwen. Ook houden wij onze ogen altijd open voor nieuwe merken die qua uiterlijk en kwaliteit bij ons passen. Maar eerst gaan we even rustig onze weg zoeken.” Nick haakt in. ,,Het staat allemaal al vrij goed en we zien daarom nog geen reden om grote dingen te veranderen. De winkel is een paar jaar geleden helemaal verbouwd en het is een nieuw pand. Dat zorgt er allemaal natuurlijk ook voor dat de keuze uiteindelijk niet al te moeilijk was.’’

Vader Kees is blij met de keuze van zijn zoons en juicht die ook van harte toe. ,,Het is gewoon een heel mooi vak. Je hebt altijd met mensen te maken en bent eigenlijk een soort van sociaal werker. Het is ongekend afwisselend en je hebt elke dag even een leuk praatje. Hoe leuk ik het ook vind, voor mij is het nu wel mooi zo. Ik voel dat ik plek moet maken voor de nieuwe generatie. Het moment is ook ideaal, want ik ben nu nog fit genoeg om nog een paar jaartjes mee te helpen. Ik woon er boven, dus ik zal nog vaak in de winkel te vinden zijn. Sterker nog: ik zal er waarschijnlijk nog meer zijn dan ik er hiervoor was!’’

Danny antwoordt met een knipoog. ,,We zullen hem vast nog vaak zien, onze moeder Carla blijft namelijk twee à drie dagen per week in de winkel werken, dus anders verveelt hij zich vast.” Nick sluit af. ,,Dat is deze maand hard nodig ook, want in de laatste week van december komt er een leuke uitverkoopactie. Dat laten we allemaal nog weten via onze social media kanalen!’’